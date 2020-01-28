Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 0,8%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В IV квартале 2019 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,1%, а в сравнении с III кварталом — на 15%.

Росстат отчитывается о росте реальных располагаемых доходов населения второй год подряд. По итогам 2018 года Росстат сначала сообщил о снижении этого показателя на 0,1%, затем уточнил данные, объявив уже о росте этого показателя на те же 0,1%.

В декабре 2019 года Росстат объявил о пересмотре оценки роста реальных располагаемых доходов населения за январь-сентябрь — с 0,2% до 0,8%. Данные, сообщалось тогда, были пересмотрены в связи «с уточнением базы прошлого года».

До 2019 года Росстат ежемесячно публиковал данные о динамике реальных доходов населения, сейчас такая информация появляется раз в квартал.