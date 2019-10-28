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Вы стали больше зарабатывать или меньше? Калькулятор «Медузы» Легкий способ узнать, вырос ваш реальный доход за пять лет или упал

Росстат недавно отчитался, что реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года резко выросли — на три процента, если сравнивать год к году. Мы решили, что один год слишком маленький срок, и сделали калькулятор, при помощи которого можно прикинуть, стали вы зарабатывать больше или меньше за пять лет. Понятно, что расчет будет не совсем точным, поскольку мы не учитываем много параметров, но общее впечатление составить можно. Что именно мы упростили, описано здесь.

Как посчитать: вам нужно будет ввести свой месячный доход в 2014 году — и в 2019-м (учитывайте не только зарплату, но и проценты по вкладам, доход от сдачи квартиры и так далее), а также ежемесячные платежи по кредитам в 2014-м и 2019 годах (если кредитов не было, ставьте нули). Все! Жмите кнопку «Рассчитать».

Осторожно! Результат может вас расстроить, даже если зарплата выросла.

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