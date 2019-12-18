Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов населения за январь-сентябрь 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития, которому подчиняется статистическое ведомство.

Данные о доходах, пояснило Минэкономразвития, были пересмотрены в связи «с уточнением базы прошлого года».

По скорректированной оценке, за девять месяцев 2019 года реальные доходы выросли на 0,8%. Ранее Росстат отчитывался о росте доходов на 0,2% год к году.

Само статистическое ведомство, отмечает «Интерфакс», пока информацию о пересмотре данных о доходах населения. не публиковало. В оперативном докладе, опубликованном Росстатом за несколько часов до заявления Минэкономразвития, рост реальных доходов за январь-ноябрь по-прежнему оценивается в 0,2%.

По итогам года последний раз реальные доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. В 2018 году правительство ожидало роста реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение. В 2019 году правительство сначала ожидало рост доходов на 1% по итогам года. Однако в августе Минэкономразвития уточнило прогноз и теперь ждет роста доходов лишь на 0,1%.

С 2019 года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов, а также стал публиковать данные по этому показателю раз в квартал, а не раз в месяц.