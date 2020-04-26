Российские банки приготовились перевести часть сотрудников на постоянное проживание в офисах из-за эпидемии коронавируса

Российские банки предусмотрели возможность перевода части сотрудников на режим постоянного проживания в офисах в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции, пишет РБК.

Так, в Совкомбанке на работу с проживанием уже переведены около 10 сотрудников, рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский.

Условия для постоянного проживания в офисе сотрудников, обеспечивающих надежность и бесперебойность операций, создали и в банке «Зенит». Пока такой режим не введен, однако условия, при которых понадобится вводить изоляцию сотрудников в офисах, уже определены (какие именно, в банке не раскрыли), сообщили РБК в пресс-службе банка.

В других крупных российских банках, включая ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Промсвязьбанк и Тинькофф Банк, сообщили РБК, что перевели большинство сотрудников на удаленную работу, но тем, кто вынужден приезжать в офисы, режим постоянного проживания пока не предлагают.

В России с 30 марта по конец апреля включительно объявлены нерабочие дни. Некоторые банки временно закрыли часть отделений или перевели их на сокращенный график работы. Другие, например Сбербанк, работают в обычном режиме.