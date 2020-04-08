Сбербанк вернется к обычному режиму работы

Сбербанк с 9 апреля переведет все свои отделения на обычный режим работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка. В Сбербанке отметили, что график работы будет индивидуален для каждого отделения.

3 апреля Сбербанк сообщил, что отделения банка с 6 по 30 апреля будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику.

Также о полном возобновлении работы с 13 апреля сообщил «АвтоВАЗ».

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил нерабочими «с сохранением заработной платы» все дни до конца месяца.

8 апреля Владимир Путин провел совещание с главами регионов, на котором заявил, что в России «нельзя останавливать экономику» и «массово ограничивать работу предприятий», поскольку это может привести к разрушительным последствиям.