Радио КНДР распространило поздравление Ким Чен Ына рабочим. Сам лидер Северной Кореи не появлялся на публике уже две недели

Центральное радио КНДР 26 апреля распространило поздравление Ким Чен Ына строителям города Самчжиён — крупнейшего за последние годы проекта в Северной Корее. Когда было записано поздравление неизвестно, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике, в частности, он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда — Ким Ир Сена.

Тот факт, что северокорейские СМИ не публикуют свежие фото и видеоотчеты о работе Ким Чен Ына спровоцировал слухи о его тяжелой болезни и даже смерти. По неофициальным данным, в КНДР несколько дней назад выехала группа врачей из Китая. Никаких достоверных подтверждений информации о состоянии здоровья лидера КНДР нет.

Американские эксперты, отслеживающие ситуацию в Северной Корее, проанализировав спутниковые снимки пришли к выводу, что специальный поезд, на котором передвигается Ким Чен Ын, находится на стоянке около курортной резиденции лидера КНДР в районе Вонсан-Кальма, сообщает Reuters.

«Местонахождение поезда — не показатель того, где находится лидер КНДР, и не говорит ничего о состоянии его здоровья, однако придает вес сообщениям, что Ким Чен Ын остановился в курортном районе на востоке страны», — заявили эксперты.

Ким Чен Ын ранее уже не появлялся на публике длительное время. Так, в 2014 году он не принимал участие в мероприятиях более месяца. Тогда также появлялись сообщения о том, что лидер КНДР болен. Когда после длительного отсутствия северкорейское телевидение все же показало Ким Чен Ына, он заметно прихрамывал.