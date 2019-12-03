«Образец строительства при социализме и воплощение современной цивилизации». Лидер КНДР торжественно открыл новый город
В Северной Корее 2 декабря прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжиён, построенного в одноименном уезде. Город, цитирует Reuters сообщение северокорейского агентства ЦТАК, рассчитан на проживание около четырех тысяч семей, в нем есть гостиницы, горнолыжная трасса (рядом находится «священная гора» Пэктусан), а также медицинские, культурные и торговые центры. ЦТАК называет новый город «образцом строительства при социализме, воплощением современной цивилизации». BBC News, в свою очередь, напоминает, что, по некоторым данным, Самчжиён строили приговоренные к срокам в трудовых лагерях. Торжественную церемонию в Самчжиёне посетили несколько тысяч человек, в том числе руководители партии, члены правительства и лично лидер КНДР Ким Чен Ын. На фотографиях, распространенных ЦТАК, в частности, показан визит делегации в новый магазин с полными полками продуктов.