«Образец строительства при социализме и воплощение современной цивилизации». Лидер КНДР торжественно открыл новый город

В Северной Корее 2 декабря прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжиён, построенного в одноименном уезде. Город, цитирует Reuters сообщение северокорейского агентства ЦТАК, рассчитан на проживание около четырех тысяч семей, в нем есть гостиницы, горнолыжная трасса (рядом находится «священная гора» Пэктусан), а также медицинские, культурные и торговые центры. ЦТАК называет новый город «образцом строительства при социализме, воплощением современной цивилизации». BBC News, в свою очередь, напоминает, что, по некоторым данным, Самчжиён строили приговоренные к срокам в трудовых лагерях. Торжественную церемонию в Самчжиёне посетили несколько тысяч человек, в том числе руководители партии, члены правительства и лично лидер КНДР Ким Чен Ын. На фотографиях, распространенных ЦТАК, в частности, показан визит делегации в новый магазин с полными полками продуктов.

Прошел строевой марш строителей дивизии «16 февраля» — созидателей чудес и подвигов в строительстве уездного центра Самчжиёна (здесь и далее все цитаты по ЦТАК ). STR / AFP / Scanpix / LETA

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын перерезал ленту завершения строительства. KCNA / Reuters / Scanpix / LETA С бурным возгласом «Ура!» запущены торжественные салюты и подняты воздушные шары, что украсили небо уездного центра Самчжиёна. STR / AFP / Scanpix / LETA

KCNA / EPA / Scanpix / LETA

Мощно продемонстрированы незыблемые убеждения и воля нашей партии и народа к вечному прославлению немеркнущей революционной истории и заслуг великого руководителя товарища Ким Чен Ира. STR / AFP / Scanpix / LETA