«Ведомости»: инфекционная больница в Новой Москве, построенная за месяц, обошлась властям в 16-22 миллиарда рублей

Строительство инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве обошлось московским властям в 16-22 миллиарда рублей. Такие суммы озвучили эксперты, опрошенные «Ведомостями».

«Никто сейчас точно не скажет, сколько это будет стоить. Задача была сначала построить, а потом считать», — заявил изданию топ-менеджер одного из подрядчиков.

Больница расположена на Калужском шоссе возле деревни Голохвастово. Стационар, оснащенный реанимацией и операционными, рассчитан на 800 больных с возможностью расширения до 900 мест.

Строительство больницы началось 12 марта и велось авральными темпами. По оценке представителя застройщика ФСК, они в 10-15 раз превышали стандартные. К работам привлекли 27 крупных подрядных организаций, которые были выбраны без конкурсов — как объясняют чиновники, из-за спешки. На стройплощадке в три смены круглосуточно трудились около 11 тысяч строителей и более 1500 единиц техники. Им пришлось не только возводить саму больницу, но и прокладывать к ней дороги и коммуникации. На стройке висели плакаты с призывом ускориться и изображением мэра Москвы Сергея Собянина, а из динамиков звучали песни Владимира Высоцкого.

Первых пациентов больница приняла 20 апреля.

Москва занимает первое место в России по числу зараженных коронавирусом. В столице выявили почти 34 тысячи случаев инфекции, более двух тысяч пациентов выздоровели, 325 умерли.

В Москве, по данным на 22 апреля, для пациентов с коронавирусом доступно 16 тысяч мест в больницах. К 27 апреля их число должно увеличиться до 27 тысяч.