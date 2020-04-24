В Москве умерли более 300 человек с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 37 человек с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. 37-летнему пациенту поставили диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также у него была гипертония.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, достигло 325.

Всего в России, по данным на утро 23 апреля, выявлено 62773 случая коронавируса. 4891 зараженный выздоровел, 555 умерли. По всей стране провели 2,25 миллиона тестов на COVID-19.