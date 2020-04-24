«МБХ медиа»: главный храм Минобороны украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которые будут нанесены на стенах главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

В частности, на одном из фото можно различить изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Другая мозаика запечатлела парад Победы на Красной площади 1945 года. На ней вместе с военачальниками и солдатами виден портрет Иосифа Сталина. Еще на одном из панно видна надпись «Крым наш».

Главный храм Вооруженных сил России будет находиться на территории парка «Патриот» в Кубинке. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.