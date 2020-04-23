В Москве умерли еще 27 зараженных коронавирусом

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил городской оперативный штаб.

Среди умерших — люди от 38 до 90 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. У 38-летнего пациента был хронический бронхит.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, выросло до 288.

Главврач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко 22 апреля заявил, что число госпитализаций с коронавирусом, которое в Москве на прошлой неделе снизилось, снова растет.

На утро 22 апреля всего в России было подтверждено 57999 случаев коронавируса. 4420 человек выздоровели, 513 умерли. Проведено 2,25 миллиона тестов на COVID-19.