Богатейший депутат Госдумы Григорий Аникеев купил 50 аппаратов ИВЛ для Владимирской области. Они оказались просроченными

Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Прокуратура Владимира попросила СК возбудить из-за поставки некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких в городскую больницу № 6, где лечат людей с коронавирусом.

Прокуратура провела проверку по сообщениям СМИ и выяснила, что в апреле в больницу поступили 50 аппаратов «ФАЗА — 5 НР» за шесть миллионов рублей, срок хранения которых истек более 15 лет назад. В ведомстве отметили, что на эти аппараты не было сопроводительных документов и действующих регистрационных удостоверений. «Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили», — сказали в прокуратуре. Кто поставил оборудование в больницу, в ведомстве не уточнили.

По материалам из открытых источников, срок хранения аппаратов ИВЛ «ФАЗА — 5 НР» в упаковке составляет не более пяти лет, а средний срок службы — четыре года.

Издание «ПроВладимир» сообщило 15 апреля, что в больницу № 6 Владимира поставили 50 некачественных аппаратов ИВЛ, выпущенных в 1999-2001 годах. Аппараты, по предположению издания, больнице мог передать — депутат Госдумы с самым высоким доходом в 2018 году.

6 апреля благотворительный фонд Аникеева «Милосердие и порядок» сообщил, что парламентарий закупил 50 аппаратов ИВЛ и передал их департаменту здравоохранения Владимирской области, чтобы тот распределил технику по больницам. «ПроВладимир» писал, что Аникеев купил оборудование за шесть миллионов рублей. Сам Аникеев сообщил 14 апреля, что приобрел аппараты ИВЛ, выпущенные в 1999 году, но отметил, что «они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время находились на консервации». Депутат подчеркивал, что «данные аппараты предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации». По состоянию на 14 апреля аппараты, по словам Аникеева, проходили независимое техническое обследование.

В администрации Владимирской области заявили РИА Новости, что в больнице № 6 стоят аппараты ИВЛ, которые «полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью». Для этой больницы, отметили в администрации, аппараты ИВЛ не закупали, их доставили из других медучреждений.

Директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев подчеркнул, что благотворители предлагали медикам Владимира несколько аппаратов ИВЛ, «но эти аппараты оказались предназначены для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не приняты».

Александр Бакланов