Bloomberg узнал о планах Apple начать продажу компьютеров с собственным процессором в 2021 году
Источник: Bloomberg
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В 2021 году компания Apple намерена начать продажи компьютеров Mac с собственным процессором. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Речь идет о чипе на базе процессора A14, который используется в следующем поколении айфонов.
Процессоры для «маков» будут такого же размера, как микрочипы для айпадов и айфонов, их производством займется Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
По данным источников агентства, процессоры будут иметь восемь высокопроизводительных ядер под рабочим названием Firestorm и четыре энергосберегающих ядра с рабочим именем Icestorm.
Bloomberg напоминает, что сейчас Apple использует в компьютерах процессоры Intel.