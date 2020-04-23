Bloomberg узнал о планах Apple начать продажу компьютеров с собственным процессором в 2021 году

В 2021 году компания Apple намерена начать продажи компьютеров Mac с собственным процессором. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Речь идет о чипе на базе процессора A14, который используется в следующем поколении айфонов.

Процессоры для «маков» будут такого же размера, как микрочипы для айпадов и айфонов, их производством займется Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

По данным источников агентства, процессоры будут иметь восемь высокопроизводительных ядер под рабочим названием Firestorm и четыре энергосберегающих ядра с рабочим именем Icestorm.

Bloomberg напоминает, что сейчас Apple использует в компьютерах процессоры Intel.