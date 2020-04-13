Bloomberg рассказал о четырех новых айфонах

Apple осенью 2020 года представит четыре новых айфона с поддержкой 5G, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Два флагмана с плоским экраном придут на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, два более дешевых устройства заменят iPhone 11. По данным Bloomberg, дизайн флагманов напоминает дизайн iPad Pro с резко очерченными углами.

Новые топовые модели также будут иметь три камеры на задней панели и 3D лидар, что даст возможность для развития приложения дополненной реальности, пишет Bloomberg. Младшие модели останутся с двумя камерами на задней панели.

Дисплей флагманов, по данным агентства, будет чуть больше чем 6,5 дюйма (такая диагональ у iPhone 11 Pro Max). «Челка» станет меньше у всех моделей 2020 года.

Все новые айфоны оснастят процессором, «заточенным» под использование искусственного интеллекта и дополненной реальности, сказали источники Bloomberg.

Также, по словам собеседников издания, Apple работает над новыми MacBook Pro, iMac и бюджетной версией айпада. Компания от комментариев отказалась.

Из-за эпидемии коронавируса презентацию новых айфонов могут сдвинуть на несколько недель, добавляет Bloomberg.

В начале 2020 года Bloomberg сообщал о планах Apple начать в феврале производство новых бюджетных айфонов, аналогичных iPhone SE. Источники агентства предполагали, что недорогой смартфон Apple представит в марте.