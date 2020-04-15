Apple

Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Как и iPhone SE, вышедший в 2016 году, новая модель оснащена процессором от самого продвинутого айфона на текущий момент, упакованным в корпус от более старой модели. Новый SE выглядит так же, как iPhone 8 2017-го года, но внутри у него процессор A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro.

Корпус «как у iPhone 8» означает, что у айфона экран диагональю 4,7 дюйма, кнопка «Домой» с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли. Разблокировать лицом айфон нельзя — в нем нет FaceID.

На презентации для журналистов, которая прошла 15 апреля, Apple подчеркнула, что новый SE следует тем же принципам, что и оригинальная модель: доступность, хорошая производительность и небольшой размер. При этом за прошедшие годы телефоны стали больше, и если раньше самым популярным размером экрана среди пользователей были 4 дюйма (таким и был iPhone SE), то сейчас это 4,7 дюйма — компания продала больше 500 миллионов таких айфонов.

Apple

У iPhone SE только одна задняя камера — на 12 мегапикселей, как основная в iPhone 11. При этом телефон поддерживает портретный режим как для задней, так и для фронтальной камеры, но работает он только при съемке людей: с помощью машинного обучения айфон разделяет человека и размывает фон. Раньше портретный режим в селфи-камере был только у моделей с поддержкой Face ID.

Основная камера iPhone SE также поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Как и iPhone 8, новый айфон поддерживает беспроводную зарядку. В нем также появилась поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM. iPhone SE будет доступен в корпусе черного, белого и красного цвета (при этом передняя панель во всех трех версиях будет черной).

В США предзаказ на новую модель откроется уже 17 апреля. В России заказать iPhone SE можно будет с четверга, 23 апреля. В продажу телефон поступит 24-го.

Модель с 64 гигабайтами памяти будет стоить в России 39900 рублей (в США — 399 долларов). Также будут доступны версии с 128 и 256 гигабайтами. Каждому покупателю нового айфона Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.

Султан Сулейманов