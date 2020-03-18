Apple / YouTube

Компания Apple представила новый iPad Pro с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма, а также новую клавиатуру-обложку Magic Keyboard для него. Клавиатура раскладывается и держит айпад навесу, благодаря чему тот находится в более удобном положении для просмотра.

В клавиатуре с встроенной подсветкой используют механизм «ножницы», которым Apple также оснастила новый 16-дюймовый MacBook Pro. В ней также впервые появился трекпад с поддержкой жестов Multi-Touch. В Apple говорят, что переосмыслили трекпад для iPadOS: когда пользователи перемещают палец по трекпаду, курсор превращается в тот или иной инструмент в зависимости от контекста.

В клавиатуру также встроен порт USB-C. С его помощью можно заряжать подключенный iPad, не занимая порт в самом планшете.

«Apple превратила iPad в ноутбук. Мы все знали, что это однажды случится, но сегодня — великий день», — прокомментировал новинку журналист The Verge Том Уоррен.

Apple

Новый iPad Pro получил сканер , который предназначен для приложений с дополненной реальностью. Сканер измеряет расстояние до объектов, находящихся на дистанции до пяти метров, и способен работать в помещении и на улице.

По утверждению Apple, новый айпад работает быстрее и мощнее большинства ноутбуков с Windows благодаря восьмиядерному процессору A12Z Bionic. iPad Pro имеет широкоугольную и сверхширокоугольную камеры на 12 и 10 мегапикселей соответственно, четыре динамика и пять микрофонов, как отмечают в Apple, «студийного качества». iPad Pro весит менее 700 грамм, он работает без подзарядки до 10 часов. iPad доступен в серебристом и сером цветах с накопителем на 128, 256 и 512 гигабайт или 1 терабайт.

Apple

Новый iPad Pro стоит от 69990 рублей за 11-дюймовую модель и от 86990 рублей за 12,9-дюймовую модель в минимальной конфигурации. Цена на айпад в составляет 145990 рублей. Стоимость Magic Keyboard — 26990 рублей и 30990 рублей для двух моделей соответственно. В Apple не назвали дату начала продаж iPad Pro в России. Magic Keyboard появится в продаже в мае.

А также новые MacBook Air и Mac mini

Компания Apple также обновила MacBook Air. Ноутбук получил 13-дюймовый дисплей Retina, процессор Intel Core 10-го поколения (вплоть до четырехядерного Core i7). Apple утверждает, что MacBook Air работает в два раза быстрее, чем ноутбуки предыдущего поколения.

Apple

Устройство получило новую клавиатуру Magic Keyboard с механизмом «ножницы» (как на 16-дюймовом MacBook Pro). Этот механизм пришел на смену механизму «бабочка», на который из-за залипания клавиш жаловались пользователи. Впервые на MacBook Air появилась возможность подключить внешний монитор разрешением до 6K.

MacBook Air доступен с накопителями на 256 и 512 гигабайт. Ноутбук представлен в трех цветах: золотой, серебристый и «серый космос». Цены на новый MacBook Air в России начинаются от 89990 рублей. Дата начала продаж не объявлена.

Одновременно с этим Apple обновила компьютер Mac mini, вдвое увеличив в нем емкость накопителя — теперь самая дешевая версия поставляется с диском на 256 гигабайт.

Александр Бакланов