Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro. У него новая клавиатура Magic Keyboard (с физической кнопкой Escape!)

Apple

Компания Apple 13 ноября представила свой «самый мощный MacBook Pro в истории», говорится в сообщении производителя, поступившего в редакцию «Медузы». Ноутбук получил дисплей Retina диагональю 16 дюймов и разрешением 3072×1920. Ранее выпускались MacBook с диагональю до 15 дюймов.

Как отмечает TechCrunch, в новом MacBook Pro компания исправила если не все, то большинство недочетов, на которые жаловались пользователи. Ноутбук оснащен мощным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки , улучшенной системой охлаждения и передовой клавиатурой Magic Keyboard.

Как отметили в Apple, благодаря улучшенному механизму «ножницы» и ходу клавиш один миллиметр пользователи могут набирать текст точнее, удобнее и тише. Предыдущий механизм «бабочка» существовал с 2015 года — пользователи часто жаловались на залипание клавиш. Кроме того, у Magic Keyboard есть физическая кнопка Escape, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID. Ранее на MacBook Pro с Touch Bar была лишь виртуальная кнопка Escape. В компании называют клавиатуру самой удобной на ноутбуках Mac.

Apple

На 16-дюймовых MacBook Pro установлены процессоры с шестью или восемью ядрами, ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц и оперативной памятью до 64 гигабайт. В Apple говорят, что производительность ноутбука до 2,1 раза выше, чем на 15-дюймовых MacBook Pro с 4-ядерным процессором. На ноутбуке установлен мобильный дискретный графический процессор AMD Radeon Pro серии 5000M. На MacBook Pro в стандартных конфигурациях установлены SSD-накопители емкостью 512 гигабайт и один терабайт. Кроме того, на него впервые можно установить SSD на восемь терабайт.

16-дюймовый MacBook Pro доступен для заказа на сайте Apple и в приложении Apple Store по цене 199 990 рублей. При этом 15-дюймовые MacBook Pro уже пропали с сайта компании. Самый дорогой 16-дюймовый MacBook Pro c 8-ядерным процессором и терабайтом встроенной памяти стоит 232 990 рублей. До конца недели новый MacBook Pro появится в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных продавцов Apple в США, а затем — в других странах.

Александр Бакланов