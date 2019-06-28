Джони Айв с iMac на выставке в британском Музее дизайна, 2003 год Alan Davidson / REX / Vida Press

Конец эпохи, — так технологические и бизнес-издания пишут об уходе Джони Айва, главного дизайнера Apple. После того, как стало известно об отставке Айва, акции Apple на внебиржевых торгах подешевели почти на 1,5%, а рыночная капитализация компании снизилась на девять миллиардов долларов. И это неудивительно: как отмечает Bloomberg, Айв после смерти Стива Джобса в 2011 году фактически стал самым важным человеком в компании.

Айв пришел в Apple в 1992 году. Уже в 1998-м Джобс назначил его старшим вице-президентом компании по промышленному дизайну. Они оба проводили много времени в дизайнерской студии, которая со временем стала почти секретным объектом, куда мало кого пускали. Джобс и Айв также обсуждали идеи и дальнейшие планы по развитию продуктов (а также часто критиковали идеи друг друга) во время прогулок по парку.

Джобс звонит Айву во время презентации первой модели айфона iDeviceTubeCam

Вместе они разработали основные продукты Apple: iPod, iPhone, iMac, MacBook и другие устройства, изменившие мир и жизни миллионов пользователей по всему миру. Могут ли компьютеры выглядеть сексуально? По мнению дизайнера, да — могут. Звучит странно, но только не из уст Айва. Он считает, что устройства должны быть простыми, удобными, без каких бы то ни было излишеств.

Отрывок из интервью Айва 1999 года darwiniandude

Главный редактор сайта Cult Of Mac Линдер Кани в своей книге об Айве описывал фирменный стиль Apple как «почерк гения минимализма». Например, при создании iPod Айв отказался от кнопок включения и выключения устройства. Первые покупатели возмущались. Но вскоре отсутствие этих кнопок стало стандартом для всех производителей mp3-плееров.

Конечно, сложно поверить, что все это — дело рук человека, который на заре карьеры занимался дизайном унитазов в британском стартапе. И, между прочим, тогда его работу раскритиковали!

Айв — о фирменном дизайне Apple Apple

Джони Айв постоянно появлялся в рекламных роликах компании. Дизайнер обладал «суперсилой»: он мог доступно, буквально в три предложения объяснить, как и почему очередная новинка Apple сделает вашу жизнь лучше. Через эти ролики его узнали даже те, кто совсем не интересовался техникой. Ведь он — звезда, «тот самый парень из „белой комнаты“». Так дизайнер превратился в героя бесчисленных мемов и пародий.

Айв рассказывает об iPhone XS и iPhone XR Apple

На самом деле эпоха Айва в Apple закончилась не после его объявления об уходе. Дизайнер покидал компанию постепенно. В разговоре с журналом New Yorker Айв признался, что запуск Apple Watch в 2015 году дался ему особенно тяжело. Он вымотался.

Уже тогда Айв стал постепенно передавать обязанности коллегам. Он начал появляться в штаб-квартире компании сначала два раза в неделю, затем — и того реже. Иногда он даже пропускал презентации новых продуктов Apple. Но окончательно Айв ушел только в июне 2019-го. Он основал собственную дизайнерскую студию LoveFrom, одним из основных клиентов которой станет Apple.

Непонятно, что после ухода Айва ждет компанию. Bloomberg указывает, что Apple в ее текущем положении нужны не столько умелые менеджеры (их хватает), сколько молодые талантливые дизайнеры, готовые к инновациям. К тому же, компании сейчас жизненно необходимо придумать и разработать абсолютно новый проект, а не зацикливаться на развитии уже существующих. Apple так и планирует поступить. По данным Bloomberg, компания собирается заняться разработкой очков виртуальной реальности — уже без Айва на посту главного дизайнера.

Максим Иванов