Акции Apple подешевели на фоне ухода Джони Айва с поста главного дизайнера

Стоимость акций Apple на торгах в пятницу снижается на фоне ухода с поста главного дизайнера компании Джони Айва.

На бирже Nasdaq акции компании подешевели, по состоянию на 17:00 мск, более чем на 1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.

Об отставке Айва стало известно в четверг, когда биржа уже была закрыта. На внебиржевых торгах акции корпорации после сообщения об уходе Айва подешевели на 1,4%. Рыночная капитализация Apple, таким образом, снизилась на 9 миллиардов долларов.

При этом биржевые аналитики отмечают, что на котировки акций Apple могут влиять многие факторы, а не только отставка Айва. В частности, совсем недавно — 25 июня — акции корпорации подешевели за день на 1,44%.

Джони Айв работал в Apple c 1992 года. Под его руководством был разработан, в числе прочего, дизайн iPod, iPhone и Macbook.

Айв возглавит собственную дизайнерскую студию, одним из основных клиентов которой станет Apple.