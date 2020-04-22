ЦБ за день потратил на поддержку рубля 222 миллиона долларов. Курс российской валюты продолжил падение
ЦБ 20 апреля потратил на поддержку курса рубля 222 миллиона долларов, эквивалентные 16,8 миллиарда рублей, следует из отчетности регулятора.
Как уточняет РБК, поскольку сделки совершаются расчетами завтра, эта сумма указана в отчете за 21 апреля.
Кроме того, 17 и 20 апреля ЦБ потратил на поддержку рубля по 14,8 миллиарда рублей.
Рубль при этом падал по отношению к доллару все эти дни. Торги на Московской бирже 17 апреля апреля закрылись отметкой 73,9 рубля за доллар, а 20 апреля — 75,5 рубля, 21-го — 77 рублей за доллар.
ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты с учетом падения нефтяных цен. Такие операции регулятор пообещал проводить «до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ».
Стоимость нефти падает с конца февраля на фоне эпидемии коронавируса. Так, баррель Brent, 20 февраля стоивший 58,5 доллара, к 12:15 мск 22 апреля стоил 17,8 доллара.
Западно-техасская нефть WTI с поставками в мае 20 апреля впервые в истории стала отрицательной — то есть, производители платят покупателям за то, чтобы те забирали нефть. К концу торгов в Нью-Йорке WTI стоила -37,6 доллара за баррель.
Brent начала падать на следующий день, 21 апреля, вслед за североморской нефтью подешевел и рубль, курсы евро и доллара на Московской бирже выросли почти на 1,5 рубля. Российский сорт Urals, стоимость которого связана с ценой Brent, дешевел до минимума с 1998 года: 21 апреля баррель российской нефти опускался до 7 долларов.