Курсы евро и доллара на Московской бирже выросли почти на 1,5 рубля

Биржевой курс российской валюты продолжил снижаться. К 12:55 доллар подорожал до 77 рублей (+1,45 рубля к закрытию предыдущей сессии). Евро также прибавил около 1,5 рубля, до 83,43 рубля.

Выше 77 рублей биржевой курс доллара предыдущий раз поднимался 6 апреля, в тот же день евро на торгах на Московской бирже стоил больше 83 рублей.

Российская валюта дешевеет на фоне снижения цен на нефть Brent. На бирже ICE в Лондоне Brent на 13:00 мск торговалась по 21,31 доллара за баррель, подешевев с открытия торгов на 20%. В ходе торгов 21 апреля цена Brent опускалась ниже 19 долларов за баррель — впервые, сообщает ТАСС, с 2002 года.

Вечером 20 апреля цена на майские фьючерсы североамериканской нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Рекордное падение цены на WTI связывают с тем, что США не могут избавиться от излишков нефти в условиях пандемии COVID-19.