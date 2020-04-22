Кремль рекомендовал врачам жаловаться на дефицит средств защиты чиновникам, а не журналистам

Врачам в российских регионах, где ощущается нехватка оборудования и средств индивидуальной защиты при борьбе с коронавирусом, следует, прежде всего, обращаться с жалобами в местные Минздравы, а не в СМИ. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей своих регионов. В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Но дело в том, что министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации», — сказал он.

По мнению Пескова, региональные власти и федеральный центр имеют весь необходимый потенциал «для того, чтобы закрывать этот дефицит».

«Но, конечно же, ситуации, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы. Сейчас главное — это обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей. И любые требования врачей в этом плане должны исполняться», — добавил он.