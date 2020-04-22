ФСБ задержала подростка, планировавшего нападение на школу в Тюменской области

Федеральная служба безопасности РФ объявила о задержании жителя Тюменской области 2001 года рождения, готовившего в апреле вооруженное нападение на одно из учебных заведений региона.

При обыске у подростка изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», — сообщили в спецслужбе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству общеопасным способом двух и более лиц. Решается вопрос о мере пресечения.

С начала 2020 года ФСБ сообщала о трех предотвращенных нападениях на школы: в Саратове, на Сахалине и в Красноярске.