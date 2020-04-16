ФСБ объявила о задержании подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на местную школу.

По данным спецслужбы, у подростка изъяты «обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении».

ФСБ также распространила видео, на котором задержанный говорит, что планировал совершить нападение 19-20 апреля.

За последние два месяца это уже третье предотвращенное нападение на учебные заведения, о которых отчитывается ФСБ.

В конце февраля сообщалось о задержании в Саратове двух подростков 14 и 15 лет, планировавших нападение на школу. Их поймали в заброшенном бомбоубежище, где они оборудовали тайник и хранили там обрез. Подростки дали признательные показания, однако позже отказались от них. Спустя две недели их отпустили из-под стражи.

В конце марта на Сахалине задержали двух студентов техникума, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение. При них были найдены обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор и взрывчатые вещества.