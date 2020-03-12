Саратовских подростков, обвиняемых в подготовке нападения на школу, отпустили из-под стражи

Саратовский областной суд изменил меру пресечения подросткам, которых обвинили в подготовке вооруженного нападения на школу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Одного из них перевели под домашний арест, второму заключение под стражу изменили на запрет определенных действий.

В суде уточнили, что подросткам предъявили обвинение 4 марта. Дело расследует по статье о подготовке к убийству двух и более человек.

ФСБ 26 февраля отчиталась о задержании школьников 14 и 15 лет. По заявлению спецслужбы, их поймали в заброшенном бомбоубежище, где они оборудовали тайник и хранили там обрез. ФСБ распространила видео, где школьники дают признательные показания и говорят, что планировали убить примерно 40 человек в школе.

Сами молодые люди позднее отрицали, что готовили нападение, сообщала саратовский омбудсмен Татьяна Загородняя: «То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались»,