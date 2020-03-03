Задержанные ФСБ саратовские подростки отрицают, что готовили нападение на школу
Двое подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ Саратова, отрицают подготовку этого преступления. Об этом в фейсбуке сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя по итогам посещения подростков в СИЗО.
«Конечно, пацаны смотрели фильм про колумбайн, оба любили оружие. То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались, — написала она. — Мальчишек бы в руки хороших психологов и педагогов… В сотый раз говорю. Не бывает плохих детей, бывают взрослые, которым на детей пофиг. В семье или школе. Просто так дети не становятся на путь скулшутинга… А мальчишек просто жалко».
Представитель общественно-наблюдательной комиссии области Николай Скворцов также сообщил, что подростки отказываются от показаний. «Пацанов допрашивали всю ночь. Итог — видео с признанием в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката. Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя», — написал он в фейсбуке.
О задержании двух подростков, готовивших нападение на школу в Саратове, Федеральная служба безопасности сообщила 26 февраля. По данным спецслужбы, подозреваемых поймали в заброшенном бомбоубежище, где они в тайнике хранили обрез охотничьего ружья. ФСБ распространила видео, на котором подростки дают признательные показания, сообщая, что планировали убить примерно 40 человек в школе.
Через сеть «ВК» парни познакомились с девочкой. Один просто дружил, а у другого была любовь. Однажды девочка попросила друзей пострелять из пневматики. Пошли в бомбоубежище. Постреляли. Девочка пошла гулять по бомбоубежищу и нашла ящик. Случайно или нет — не знаю. В ящике были книги и обрез. Патронов не было. Любопытство взяло верх. Парни взяли обрез в руки и бегали по бункеру. Добегались. Девочки нет. Ее «след простыл». Мальчики в СИЗО.