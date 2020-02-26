ФСБ отчиталась о задержании двух подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

Двое подростков 2005 года рождения задержаны в Саратове при подготовке вооруженного нападения на одну из городских школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемые хранили в тайнике на территории одного из заброшенных бомбоубежищ обрез охотничьего ружья. Также при нападении они намеревались использовать самодельные зажигательные смеси. Подростки состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», добавили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.

На видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, задержанные подростки дают признательные показания. Они заявили, что намеревались из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек.

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