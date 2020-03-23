ФСБ отчиталась о задержании двух студентов, планировавших нападение на техникум на Сахалине

На Сахалине задержаны двое студентов техникума, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужбы, в ходе обысков у задержанных 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор и взрывчатые вещества. Также обнаружены их личные дневники, в которых описывалось планируемое нападение.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

В конце февраля российская спецслужба отчиталась о задержании в Саратове двух подростков 14 и 15 лет, планировавших нападение на школу. Сообщалось, что их поймали в заброшенном бомбоубежище, где они оборудовали тайник и хранили там обрез. Подростки дали признательные показания, однако позже отказались от них. Спустя две недели их отпустили из-под стражи.