За сутки в России коронавирус обнаружили еще у 5642 человек. Число заболевших превысило 50 тысяч человек

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего заболели 52763 человека, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве (+3083 человека за сутки), Подмосковье (+718), Петербурге (+127), Нижегородской области (+101) и Свердловской области (+84).

За сутки умер 51 человек с коронавирусом, что стало максимальным значением с начала эпидемии в России. Всего в стране умерли 456 человек.

Выздоровели 3873 человека (+427 человек за сутки).

По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).