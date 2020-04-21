Минпромторг опубликовал список 246 системообразующих компаний

Минпромторг включил 246 компаний в список системообразующих предприятий, сообщается на сайте министерства.

Компании распределены по 15 отраслям. Полный список компаний опубликован по этой ссылке. В перечень, в частности, вошли «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Рено Россия», «Объединенная авиастроительная корпорация», концерн «Алмаз-антей».

В дальнейшем список будет пополняться. Минпромторг намерен на этой неделе среди прочего включить в перечень фармацевтические компании и предприятия оптовой и розничной торговли.

Правительство России в марте решило расширить перечень системообразующих компаний — со 199 до более 600 — на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Новый список критиковали из-за того, что в него попал букмекер «Фонбет», в итоге компанию исключили из перечня.

16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство не будет составлять единый список системообразующих компаний, вместо этого свои списки станут составлять отраслевые министерства.

Компании, попавшие в перечень системообразующих, могут рассчитывать на дополнительную поддержку правительства. Так, они могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в их отношении полгода нельзя возбуждать дела о банкротстве.