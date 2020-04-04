Российское правительство установило мораторий на банкротства компаний

Правительство России ввело на полгода мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства.

Мораторий касается компаний, основной вид деятельности которых включен в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, и компаний, которые признаны системообразующими и стратегическими.

К сферам, наиболее пострадавшим от коронавируса, относятся транспортная сфера, сфера культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, спорта и дополнительного образования.

В перечень системообразующих организаций включено 646 компаний из разных отраслей.