Минкомсвязь представила список 79 системообразующих компаний. В него попали «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского» и «Вайнах телеком»

Минкомсвязи России включило 79 компаний в список системообразующих организаций из отраслей информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку.

В список среди прочих вошли:

«Яндекс»,

Mail.ru Group,

Rambler Group,

«Лаборатория Касперского»,

«1С»,

«Газпром-медиа»,

«Национальная медиа группа»,

ТАСС,

МИА «Россия сегодня»,

РБК,

ВГТРК,

Первый канал,

НТВ,

«Комсомольская правда»,

«Московский комсомолец»,

«Эксмо»,

«Просвещение»,

«Почта России»,

«Ростелеком»,

«Медиаскоп».

В перечень попали все мобильные операторы «большой четверки» — МТС, «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а также несколько региональных операторов, например, татарский «Таттелеком» и чеченский «Вайнах телеком».

20 апреля Минпромторг опубликовал свой список системообразующих предприятий, в который вошли 246 компаний.

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство откажется от единого списка системообразующих компаний, который формировала правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики. Вместо этого отраслевые министерства будут готовить свои списки предприятий.

От единого списка отказались после того, как в перечень компаний, подготовленный в марте правительственной комиссией, попала букмекерская компания «Фонбет». По просьбе Минфина эту компанию исключили из перечня. Генпрокуратура решила проверить, насколько обоснованно «Фонбет» включили в список. Сами букмекеры говорили, что не нуждаются в поддержке.