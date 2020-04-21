Количество умерших от коронавируса в Москве выросло до 233 человек

За последние сутки в Москве умерли 29 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число погибших в городе выросло с 204 до 233 человек.

Как пишет ТАСС со ссылкой на московский оперативный штаб, среди умерших пациенты от 31 года до 94 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, пиелонефрит, сахарный диабет.

По данным на утро 20 апреля, всего в России зафиксировано более 47 тысяч случаев коронавируса, 405 зараженных умерли.