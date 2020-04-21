Хоккеист команды Александра Лукашенко заразился коронавирусом

Игрок хоккейного клуба президента Белоруссии, бывший нападающий минского «Динамо» Дмитрий Мелешко заболел коронавирусной инфекцией. Первым об этом сообщил телеграм-канал NEXTA.

Мелешко госпитализирован с диагнозом «пневмония», его тест на COVID-19 дал положительный результат, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Сам Дмитрий Мелешко за несколько часов до этого сообщил, что у него не коронавирус, а «просто легкая простуда». Хоккеист отмечал, что самоизолировался.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается самоизолироваться или сдавать тест на COVID-19, поскольку Мелешко в последнее время с ним не контактировал, добавила Эйсмонт.

В Белоруссии, несмотря на эпидемию COVID-19, продолжают проводить спортивные мероприятия. Так, это единственная страна Европы, где проходит футбольный чемпионат. Кроме того, 11 апреля в Минске завершился любительский турнир по хоккею, который выиграла команда Александра Лукашенко. Как отметило издание TUT.BY, финальная игра прошла при зрителях.

Всемирная организация здравоохранения после посещения Белоруссии рекомендовала властям страны отменить любые массовые мероприятия, в том числе спортивные, религиозные и культурные, а школьников и студентов перевести на дистанционное обучение.

По состоянию на 20 апреля в Белоруссии коронавирус выявили у 6264 человек, умер 51 человек, еще 514 человек выздоровели.