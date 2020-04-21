Администрация Ленинградской области перешла на удаленную работу. У нескольких чиновников выявили коронавирус

У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом написал в инстаграме губернатор региона Александр Дрозденко.

«Перешли в максимально дистанционный режим работы», — добавил Дрозденко. Он также выложил скриншот онлайн-совещания с членами областного правительства.

В пресс-службе правительства Ленинградской области ТАСС заявили, что коронавирус подтвердился у нескольких чиновников разного уровня. Точное число зараженных в пресс-службе не уточнили.

Ранее источник Znak.com сообщил, что четверо сотрудников аппарата одного из вице-губернаторов Ленинградской области получили предписание о самоизоляции из-за подозрения на коронавирус.

21 апреля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что обратился в больницу из-за проявления симптомов ОРВИ.

По данным на 21 апреля, в Ленинградской области коронавирусом заразились 496 человек (девять из них выздоровели), в Петербурге — 1973 человека (280 выздоровели, 11 умерли).