Цена нефти WTI упала до уровня 1998 года

Цена нефти марки WTI упала ниже 11 долларов впервые с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные торгов бирже ICE в Лондоне.

В 16:13 по Москве стоимость майского фьючерса WTI опустилась до 10,85 доллара за баррель. Позже цена WTI поднялась выше 12 долларов.

Цена июньского фьючерса нефти WTI на минимуме упала до 21,68 доллара за баррель, но позднее также подросла до более чем 23 долларов за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent торгуется на уровне 26,78 доллара за баррель, июльский — на уровне 30,23 доллара за баррель.

В предыдущий раз стоимость нефти марки WTI находилась на уровне ниже 11 долларов за баррель в ноябре и декабре 1998 года.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса. Он связан с коронавирусом и введенными из-за него карантинными мерами.

В марте падение цен на нефть усилилось из-за разрыва сделки ОПЕК+. В начале апреля объединение заключило новое соглашение. Согласно ему, с мая мировая добыча нефти сократится на .