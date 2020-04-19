Минфин пообещал, что денег в ФНБ хватит до 2024 года. Даже при нефтяных ценах, «как сегодня»

К концу 2020 года в (ФНБ) останется около семи триллионов рублей «с учетом всех трат». Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, его слова передает «Интерфакс».

«Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — сказал чиновник в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как напоминает РБК, в марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти Urals 25–30 долларов за баррель. В апреле стоимость российского сорта падала до 10 долларов за баррель. Сейчас баррель Urals стоит меньше 20 долларов, пишет РБК.

Согласно бюджетному правилу, использовать средства ФНБ для целевой поддержки экономики нельзя, уточняет РБК. Их можно тратить на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов.

На 1 апреля объем ФНБ составлял 12,8 триллиона рублей. Правительство планирует потратить из ФНБ два триллиона рублей на поддержку экономики при эпидемии коронавируса.