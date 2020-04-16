Минфин потратит на поддержку экономики два триллиона рублей из ФНБ

Минфин в 2020 году потратит два триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку экономики, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также, по словам министра, «общий объем фискальной поддержки [бизнеса] можно оценить в размере более 6,5 процента ВВП».

Силуанов отметил, что федеральный бюджет в 2020-м, вероятно, недополучит триллион рублей нефтегазовых доходов, их, по его словам, компенсируют «за счет других источников».

Нефтяные цены, в том числе на российский сорт Urals, падают из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В России все дни до конца апреля объявлены нерабочими, это делается для того, чтобы помешать распространению COVID-19. Деятельность многих компаний и предприятий остановлена. Работают аптеки, продуктовые магазины, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости.

На поддержку пострадавших из-за пандемии отраслей правительство потратит около 1,4 триллиона рублей. Это в том числе затраты на обеспечение отсрочек по кредитам и налогам для малого и среднего бизнеса, а также социальная поддержка работников пострадавших от кризиса предприятий.

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