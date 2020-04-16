С начала недели московские магазины оштрафовали на 21 миллион рублей

Власти Москвы с начала недели составили более 250 административных протоколов в отношении предприятий торговли, где нарушили требование соблюдать дистанцию в полтора метра между сотрудниками и посетителями. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Общая сумма штрафов превышает 21 миллион рублей. Суды пока продолжают рассматривать протоколы в отношении магазинов.

По словам главы департамента торговли, магазины стараются максимально соблюдать дистанцирование, нанесли соответствующую разметку и уведомляют посетителей о том, что нужно держаться на расстоянии друг от друга. Нарушения возникают из-за наплыва покупателей. Немерюк отметил, что «штрафов не так много».

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании, продолжающие работу во время режима повышенной готовности, обеспечить дистанцию в полтора метра между сотрудниками и посетителями. За нарушение юрлицам грозят штрафы от 100 тысяч до одного миллиона рублей.