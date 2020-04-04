В Москве сотрудников и посетителей компаний обязали соблюдать дистанцию в полтора метра. Для юрлиц предусмотрены штрафы до миллиона рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом (.pdf) обязал городские компании и учреждения, продолжающие работу во время режима повышенной готовности, чтобы те обеспечили дезинфекцию помещений и социальную дистанцию в полтора метра между сотрудниками и посетителями.

В другом указе мэра (.pdf) сказано, что за отказ соблюдать это требование будет предусмотрена ответственность по новой .

Индивидуальным предпринимателям за это нарушение грозит штраф 30-50 тысяч рублей, юрлицам — штраф 100-300 тысяч рублей. Если из-за этого нарушения был причинен вред здоровью человека или имуществу, то для ИП и юрлиц штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.