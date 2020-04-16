Доплату в виде двух МРОТ получат 3,3 миллиона работников малого и среднего бизнеса. Это пятая часть занятых в небольших компаниях

На доплату в виде двух МРОТ от правительства смогут рассчитывать 3,3 миллиона жителей России. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минэкономразвития.

Число потенциальных получателей доплаты включает сотрудников малого и среднего бизнеса, микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей и их работников, добавили в ведомстве.

Как отмечают «Ведомости», 3,3 миллиона человек — это половина всех занятых в малом и среднем бизнесе и пятая часть с учетом индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, а также микропредприятий.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал предоставить безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат. По данным «Ведомостей», на это меру поддержки выделят до 80 миллиардов рублей.

Претендовать на поддержку смогут только компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сократившие на 1 апреля не более 10% сотрудников. Правительство оценило их число более чем в 500 тысяч.

Работники этих компаний смогут получить доплату в виде минимального размера оплаты труда (МРОТ сейчас равен 12130 рублей в месяц) в апреле и мае.