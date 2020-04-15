Путин предложил безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

Малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей предоставят безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат. С соответствующим предложением на совещании с членами правительства выступил президент Владимир Путин.

Президент заявил, что помощь будет предоставлена дополнительно к уже принятым мерам. Помощь для каждой компании будет рассчитываться с учетом численности работников по состоянию на 1 апреля, исходя из суммы в 12130 рублей в месяц.

Путин отметил, что обязательным условием получения такой помощи будет сохранение занятости на уровне 90% от времени начала ограничительных мер.

Предполагается, что заявку на получение такой помощи предприятия малого и среднего бизнеса могут подать в течение месяца, начиная с 1 мая. Если условия получения поддержки выполнены, то средства за апрель поступят на счет организации, начиная с 18 мая, а за май — в июне, сообщил Путин.

В перечень пострадавших от коронавируса отраслей, утвержденный правительством, входят отрасли авиаперевозок, культуры, спорта, туризма, гостиничного бизнеса и другие. Путин предложил добавить туда непродовольственный ритейл.

Ранее правительство обещало оказать пострадавшим отраслям другие меры поддержки, в том числе отсрочку по налогам и кредитам, а также мораторий на проведение внеплановых проверок и расширение кредитования по льготной ставке.