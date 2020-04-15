«Коммерсант» узнал о штрафах для водителей в Москве за проезд под дорожными камерами без пропуска. В мэрии это отрицают

Газета «Коммерсант» утверждает, что водителей в Москве начнут штрафовать на пять тысяч рублей за проезд под дорожными камерами без цифрового пропуска на передвижение. Об этом изданию сообщил источник в правительстве Москвы.

По данным газеты, контролировать передвижение автовладельцев станут 2,5 тысячи дорожных камер, причем штраф будет грозить за проезд под каждой из камер.

Источник ТАСС в мэрии Москвы сообщил, что в ближайшие дни камеры не станут использовать, чтобы выписывать штрафы для водителей без пропусков. «Пока нет. Сейчас эта информация не верна, ближайшие два дня — тоже не верна. Потом посмотрим», — сказал собеседник агентства.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, что дорожные камеры «продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того».

С 15 апреля для передвижения по Москве на общественном, служебном или личном транспорте необходимы цифровые пропуска. Водители такси в Москве должны проверять электронные пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы».

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в первые дни власти не станут проводить сплошную проверку электронных пропусков у водителей и их пассажиров на всех въездах в Москву.

Цифровые пропуска начали оформлять 13 апреля. За первые сутки городские власти оформили около 3,2 миллиона пропусков, при проверке 900 тысяч пропусков аннулировали.