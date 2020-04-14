Власти Москвы аннулировали 900 тысяч пропусков для поездок по городу

Власти Москвы аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте.

Пропуска аннулировали, поскольку жители подали некорректные или недостоверные данные, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Всего за сутки в Москве оформили 3,2 миллиона пропусков для передвижения по городу. Они станут обязательными с 15 апреля.