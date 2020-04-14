«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах Москвы и Петербурга

Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очередей в магазинах. Это поможет тем, кто старается соблюдать социальную дистанцию, оценить загруженность касс, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса».

Пока функция работает в веб-версии «Яндекс.Карт». Рядом с названием магазина видно отметку: нет очереди, небольшая, большая. Вскоре функция появится и в мобильной версии «Яндекс.Карт», а также в «Яндекс.Навигаторе».

Данные об очередях передают партнеры проекта. К нему уже подключены 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрестков» в Москве и Петербурге. В ближайшее время присоединится «Альфа-банк» с 400 отделениями по всей России.

Организации-партнеры, которые делятся данными об очередях, будут выделены на картах специальной иконкой и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус», пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Яндекс».

В начале апреля Роспотребнадзор предписал соблюдать в общественных местах, в том числе в транспорте, социальную дистанцию не менее чем в один метр.

По данным на 14 апреля, в России выявлено 21102 случая заболевания коронавирусом. 1694 человека выздоровели, 170 умерли.