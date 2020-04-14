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В московском метро временно закрыли вестибюли на 20 станциях

Источник: Московский метрополитен
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Московский метрополитен с 14 апреля временно закрыл вестибюли на 20 наименее востребованных станциях, где пассажирский поток из-за ограничений на передвижение граждан снизился в разы.

Как сообщает пресс-служба метро, выходы будут закрыты на следующих станциях:

  • Черкизовская (Сокольническая линия) — выходы 2 и 3
  • Площадь Гагарина (МЦК) — выход 2
  • Косино (Некрасовская линия) — выход 7
  • Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) — выход 1
  • Пионерская (Филевская линия) — выход 1
  • Румянцево (Сокольническая линия) — выход 1
  • Выставочная (Филевская линия) — выход 4
  • Озерная (Солнцевская линия) — выход 1
  • ЦСКА (Большая кольцевая линия) — выход 1
  • Боровское шоссе (Солнцевская линия) — выход 1
  • Кунцевская (Филевская линия) — выход 1
  • Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) — выход 1
  • Говорово (Солнцевская линия) — выходы 1 и 2
  • Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) — выход 1
  • Мичуринский проспект (Солнцевская линия) — выход 2
  • Международная (Филевская линия) — выход 6
  • Савеловская (Большая кольцевая линия) — выходы 6 и 7
  • Рассказовка (Солнцевская линия) — выходы 4 и 5
  • Филевский парк (Филевская линия) — выход 1
  • Багратионовская (Филевская линия) — выход 1.

В метрополитене отметили, что сами станции продолжат работу и вход на них будет возможен через другие вестибюли.

С 13 апреля в Москве из-за распространения коронавируса ужесточен режим передвижения граждан. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

Из-за карантинных мер пассажирский поток в московском метро снизился на 80%. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что работа метро, несмотря на карантин, остановлена не будет.

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