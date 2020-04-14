В московском метро временно закрыли вестибюли на 20 станциях

Московский метрополитен с 14 апреля временно закрыл вестибюли на 20 наименее востребованных станциях, где пассажирский поток из-за ограничений на передвижение граждан снизился в разы.

Как сообщает пресс-служба метро, выходы будут закрыты на следующих станциях:

Черкизовская (Сокольническая линия) — выходы 2 и 3

Площадь Гагарина (МЦК) — выход 2

Косино (Некрасовская линия) — выход 7

Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) — выход 1

Пионерская (Филевская линия) — выход 1

Румянцево (Сокольническая линия) — выход 1

Выставочная (Филевская линия) — выход 4

Озерная (Солнцевская линия) — выход 1

ЦСКА (Большая кольцевая линия) — выход 1

Боровское шоссе (Солнцевская линия) — выход 1

Кунцевская (Филевская линия) — выход 1

Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) — выход 1

Говорово (Солнцевская линия) — выходы 1 и 2

Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) — выход 1

Мичуринский проспект (Солнцевская линия) — выход 2

Международная (Филевская линия) — выход 6

Савеловская (Большая кольцевая линия) — выходы 6 и 7

Рассказовка (Солнцевская линия) — выходы 4 и 5

Филевский парк (Филевская линия) — выход 1

Багратионовская (Филевская линия) — выход 1.

В метрополитене отметили, что сами станции продолжат работу и вход на них будет возможен через другие вестибюли.

С 13 апреля в Москве из-за распространения коронавируса ужесточен режим передвижения граждан. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

Из-за карантинных мер пассажирский поток в московском метро снизился на 80%. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что работа метро, несмотря на карантин, остановлена не будет.