РПЦ объяснила верующим, как самим освятить куличи дома на Пасху

Верующие смогут сами провести пасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх в домашних условиях. Об этом заявила рабочая группа при патриархе московском и всея Руси по координации деятельности в условиях коронавируса.

Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить еду святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

На прошлой неделе, перед Вербным воскресеньем, рабочая группа при патриархе по координации деятельности в условиях коронавируса давала инструкцию, как освятить вербу в домашних условиях.

Православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля. РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения во время и на Пасху из-за коронавируса.

В Москве и Подмосковье пасхальные богослужения пройдут без прихожан. В других регионах РФ, где более благоприятная обстановка по коронавирусу, местные епархии могут сами решить, допускать ли прихожан на службы.

По данным на 14 апреля, в России выявлено 21102 случая заболевания коронавирусом. 1694 человека выздоровели, 170 умерли.