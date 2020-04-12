Церковные службы на Пасху в Москве и Подмосковье пройдут без прихожан

Церковные богослужения во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 по 19 апреля будут проводиться в Москве и Подмосковье в отсутствие прихожан. Соответствующее циркулярное письмо опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Ранее РПЦ уже рекомендовала верующим временно отказаться от посещения храмов из-за санитарных ограничений в виду распространения коронавирусной инфекции.

В российских регионах, где эпидемиологическая обстановка менее напряженная, местные епархии могут самостоятельно решить, допускать ли прихожан на службы.

Из 13,5 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России почти десять тысяч приходятся на Москву и Московскую область. Московские власти ввели ограничения на передвижения, обязав граждан с 15 апреля получать цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.