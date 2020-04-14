Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками и респираторами. Неделю назад их разрешили продавать только в аптеках

Премьер-министр России Михаил Мишустин приостановил действие ограничений на продажу масок и некоторых других медицинских изделий. Соответствующий документ оказался в распоряжении изданий Vademecum, РБК и ТАСС.

Ограничения, о которых идет речь, были введены 6 апреля и должны были действовать 90 дней. Они предполагали, что розничная продажа медицинских масок, перчаток, респираторов, защитных комплектов и марли должна осуществляться только через аптеки, оптовая — через корпорацию . Также правительство ограничило наценки на эти изделия 10% закупочной цены или себестоимости.

В «Росхимзащите» РБК заявили, что знакомы с новым распоряжением премьер-министра. «Принятие таких решений — прерогатива правительства. Наша задача — исполнять эти решения», — сказали в корпорации.

Обновлено. Постановление Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С марта 2020 года врачи больниц в нескольких регионах России начали жаловаться на отсутствие средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19.

Минздрав признал, что в России есть трудности со средствами индивидуальной защиты Минпропторг оценил дефицит защитных костюмов для медиков по всей стране в 300 тысяч штук.

Недостаток средств индивидуальной защиты мог повлиять на возникновение вспышек COVID-19 в больницах, отмечает Vademecum.