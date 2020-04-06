Правительство ограничило наценки на медицинские маски и респираторы. Продавать их смогут только аптеки

Продавать маски, респираторы и медицинские перчатки смогут только фармацевтические компании. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Власти также ограничили наценки на эти изделия — на каждом этапе торговой цепочки она не должна превышать 10% от себестоимости. Предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен превышать 10 копеек за единицу товара.

Минздрав РФ 5 апреля рекомендовал носить маски всем работникам, которым необходимо общаться с большим количеством людей — кассирам, продавцам, сотрудникам МФЦ и других госорганов.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить маски здоровым людям, так как из-за этого может возникнуть их дефицит, и их не хватит тем, кому они действительно нужны. ВОЗ настаивает на том, что маски нужно носить только медицинским работникам, людям с симптомами коронавирусной инфекции или ухаживающим за ними.